Курт Волкер прокомментировал так называемые выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных “лидеров” Донбасса.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
– Россия учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские” выборы “и блокирует дипломатический прогресс, – заявил он.
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Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.
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