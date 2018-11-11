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Россия дотирует коррумпированных “лидеров” – Волкер о “выборах” в ОРДЛО

Курт Волкер прокомментировал так называемые выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру в Украине, Россия дотирует коррумпированных “лидеров” Донбасса.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Россия учит и оснащает незаконные вооруженные формирования, упрочивает статус-кво через бутафорские” выборы “и блокирует дипломатический прогресс, – заявил он.

Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины

Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.

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