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Факти / Україна / Суд заарештував Павловського у справі Гандзюк/

Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк

Экс-помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали без альтернативы залога.

Обновлено 18.00: Игоря Павловского арестовали до 3 декабря.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает 112 Украина.

Также он рассказал, что Павловского задержали не в Киеве, однако доставили в столицу.

Грицак отметил, что материалы дела не являются засекреченными.

Об аресте Павловского сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет Интерфакс-Украина.

По информации журналистов, Игорь Павловский является посредником между заказчиком и организатором убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте: Убийство Гандзюк: подозреваемые, ход расследования и все, что известно

– Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня судом арестован без альтернативы залога Павловский (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК). ГПУ и СБУ работают дальше, – написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Twitter.

Напомним, Екатерина Гандзюк, которую в июле неизвестные облили кислотой, умерла в больнице 4-го ноября.

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?

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