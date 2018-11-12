Екс-помічника нардепа Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували без альтернативи застави.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, пише Інтерфакс-Україна.

За інформацією журналістів, Ігор Павловський є посередником між замовником і організатором вбивства активістки Катерини Гандзюк.

– Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затримано, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави Павловський (ч. 3 ст. 27, п. 4,6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК). ГПУ і СБУ працюють далі, – написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у Twitter.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк, яку в липні невідомі облили кислотою, померла в лікарні 4-го листопада.

Фото: Ігор Павловський.