Мобильный оператор lifecell запускает систему онлайн-идентификации через BankID.

lifecell объявил о запуске системы онлайн-идентификации через BankID.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Теперь клиенты ПриватБанка и банков Конкорд, Южный и А-банк, которые являются абонентами lifecell, могут перейти на контрактное обслуживание.

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Новая услуга будет доступна абонентам онлайн в личном кабинете с 13 декабря.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, абонентам нужно зайти в личный кабинет, выбрать тарифный план и перейти к нему.

Далее необходимо выбрать ПриватБанк или другой банк-партнер, ввести логин и пароль и подтвердить свои паспортные данные.

Ранее Факты ICTV писали о разрешении физическим лицам дистанционно получать банковские услуги.

Фото: Andrii77/Dreamstime.com