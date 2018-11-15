Мобильный оператор lifecell запускает систему онлайн-идентификации через BankID.
lifecell объявил о запуске системы онлайн-идентификации через BankID.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Теперь клиенты ПриватБанка и банков Конкорд, Южный и А-банк, которые являются абонентами lifecell, могут перейти на контрактное обслуживание.
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Новая услуга будет доступна абонентам онлайн в личном кабинете с 13 декабря.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, абонентам нужно зайти в личный кабинет, выбрать тарифный план и перейти к нему.
Далее необходимо выбрать ПриватБанк или другой банк-партнер, ввести логин и пароль и подтвердить свои паспортные данные.
Ранее Факты ICTV писали о разрешении физическим лицам дистанционно получать банковские услуги.
Фото: Andrii77/Dreamstime.com