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BankID: lifecell запустив онлайн-ідентифікацію

Мобільний оператор lifecell запускає систему онлайн-ідентифікації через BankID.

lifecell

lifecell оголосив про запуск системи онлайн-ідентифікації через BankID.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Тепер клієнти ПриватБанку та банків Конкорд, Південний та А-банк, які є абонентами lifecell, можуть перейти на контрактне обслуговування.

Читайте: BankID в Україні: що це та як працює

Нова послуга буде доступна абонентам онлайн в особистому кабінеті з 13 грудня.

Щоб скористатись цією можливістю, абонентам потрібно зайти в особистий кабінет, обрати тарифний план та перейти до нього.

Далі необхідно обрати ПриватБанк або інший банк-партнер, ввести логін та пароль і підтвердити свої паспортні дані.

Раніше Факти ICTV писали про дозвіл фізичним особам дистанційно отримувати банківські послуги.

Фото: Andrii77/Dreamstime.com

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