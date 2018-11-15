Мобільний оператор lifecell запускає систему онлайн-ідентифікації через BankID.

lifecell оголосив про запуск системи онлайн-ідентифікації через BankID.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Тепер клієнти ПриватБанку та банків Конкорд, Південний та А-банк, які є абонентами lifecell, можуть перейти на контрактне обслуговування.

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Нова послуга буде доступна абонентам онлайн в особистому кабінеті з 13 грудня.

Щоб скористатись цією можливістю, абонентам потрібно зайти в особистий кабінет, обрати тарифний план та перейти до нього.

Далі необхідно обрати ПриватБанк або інший банк-партнер, ввести логін та пароль і підтвердити свої паспортні дані.

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Фото: Andrii77/Dreamstime.com