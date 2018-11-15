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Методи КДБ за СРСР: НАТО засуджує “вибори” на Донбасі

“Вибори” на Донбасі Росія провела у рамках стратегії своєї гібридної війни в Україні.

НАТО звинуватив Росію у новій гібридній атаці на Україну. Президент парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене заявила, що псевдовибори бойовиків “ЛДНР” стали частиною гібридної війни РФ проти нашої країни, повідомляє Голос Америки.

У НАТО запевнили, що фейкові вибори не зможуть визнати ні в Альянсі, ні в ЄС.

Дії Росії на Донбасі Юкневічене порівняла с діями КДБ у часи СРСР:

– Усі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу, з використанням Інтернету, соцмереж – всього того, що вони (росіяни. – Ред.) можуть використати.

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Нагадаємо, Факти ICTV розбиралися, до чого можуть призвести вибори в ОРДЛО.

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