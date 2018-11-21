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Факти / Україна / Політика / У Чорному морі розмістять Королівський флот Великої Британії/

В Черном море разместят Королевский флот Великобритании

Великобритания в 2019 году планирует разместить в Черном море корабль Королевского флота. Так страна продемонстрирует свою поддержку Украины в обеспечении свободы плавания в регионе.

Чорне море

Об этом сообщает The Telegraph.

Многоцелевое гидрографическое разведывательное судно Королевского флота, HMS Echo, разместят в Черном море в 2019 году.

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Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на встрече со Степаном Полтораком.

Его введут, чтобы показать поддержку Великобритании в обеспечении свободы плавания в этой местности.

Напомним, Россия останавливает и проводит проверки украинских и иностранных суден в Черном море.

Фото: Dreamstime

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