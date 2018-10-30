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В Черном море возможна эскалация, РФ останавливает судна – командующий ВМС

Россия останавливает и проводит проверки украинских и иностранных суден в Черном море.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко в программе Свобода слова на ICTV.

– Мы перебросили туда (в Азовское море. – Ред.) пока катерную группу. Она уже выполняет задачи боевой службы. И последний случай , который был 21 октября, очень положительно повлиял на последнюю неделю, потому что за последнюю неделю практически остановок (судов Россией. – Ред.) не было, – отметил Воронченко.

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Он также добавил, что РФ также останавливает судна в Черном море.

– Они уже проводят опрос, когда судна и под нашими флагами, и под флагами других государств направляются к черноморским портам. Капитаны этих судов имеют право не давать четких ответов относительно характера груза и куда они направляются, но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море может быть проведена, – заявил командующий ВМС ВСУ Украины Игорь Воронченко.

К чему приведет напряжение в Азове?

Результаты

Ранее Факты ICTV рассказывали, что планирует Москва, какие последствия ожидают Украину и как противодействовать.

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