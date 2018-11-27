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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Курс гривні переживе воєнний стан без проблем - експерти/

Курс гривны переживет военное положение без проблем – эксперты

Курс доллара на сегодня пережил пик после введения военного положения в Украине, считают эксперты валютного рынка.

Введение военного положения курс гривны переживет без особых колебаний. Такой прогноз для украинской валюты до конца года дали финансисты.

Так, по словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, курс гривны уже пережил самый большой удар после сообщения об атаке России против Украины в Керченском проливе. Иосуб констатирует, что курс гривны к доллару на “сером” рынке показал даже небольшое снижение утром во вторник, пишет УНИАН.

Эксперт объясняет, что любая экономическая деятельность страны не пострадает из-за введения военного положения, в том числе не будут задеты процессы Киева с Международным валютным фондом. Финансист добавляет, что в случае выделения Украине нового транша, курс гривны даже может закрепиться до уровня 28,5 грн/$1.

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В свою очередь, руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что к концу года курс гривны будет на уровне 29,0-29,5/$1. По его мнению, некоторые панические настроения в стране раньше запланированного ослабили гривну, однако курс до конца года все равно должен был выйти на этот уровень.

– Очевидно, некоторые панические настроения могут привести к тому, что курс будет на отметке 29 не до конца года, а чуть раньше, но это не должно значительно повлиять на баланс спроса и предложения валюты, – считает он.

Как сообщалось, из-за введения военного положения в Украине в обменниках Киева курс доллара поднялся до 29 гривен.

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