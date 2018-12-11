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Командир задержанных украинских моряков отказался признавать вину

Командир украинских моряков Денис Гриценко, которого вместе с остальными задержали российские спецслужбы во время прохождения Керченского пролива, не признает свою вину.

Об этом заявил его адвокат Николай Полозов, передает Интерфакс.

Полозов полагает, что и другие украинские моряки, которые сейчас находятся в российском СИЗО, не будут признавать своей вины.

По его словам, Денис Гриценко отказался давать показания, так как считает себя военнопленным. При этом командир украинских моряков рассказал, что при задержании силу к нему не применяли, в Москве также относятся нормально, проявляют уважение.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны 3 корабля ВМС Украины и задержаны украинские моряки. 27 ноября в оккупированном Симферополе над ними состоялся суд. 28 ноября арестовали еще девятерых моряков.

Все они на 2 месяца были отправлены в московские СИЗО.

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