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Факти / Україна / Суд у Криму обрав запобіжний захід українським морякам/

Суд в Крыму избрал меру пресечения украинским морякам

В оккупированном Симферополе идет суд над украинскими моряками, задержанными при прохождении Керченского пролива. Меру пресечения избрали для пятерых моряков, им дали 2 месяца ареста.

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Суд начался в 14.00. Сейчас избирается мера пресечения для половины задержанных украинских моряков, а именно для рядового состава.

Об этом сообщила российский омбудсмен Людмила Лубина, передает Крым.Реалии.

– 10-12 человек. Точно не знаю, – сказала она.

Также омбудсмен добавила, что мера пресечения будет избираться в течении трех дней. Завтра будут судить вторую группу моряков – офицеров. Мера пресечения для раненых будет избираться в Керчи, где они находятся в военной медчасти.

 

Им предъявляется обвинение в незаконном пересечении границ РФ.

 

Первому избрали меру пресечения украинскому моряку Владимиру Варимезу. Ему дали 2 месяца ареста.

Также на два месяца суд арестовали Сергея Цыбизова и старшего матроса с катера Никополь Андрея Опрыско.

Рассматривается дело украинского моряка Юрия Будзыло. Замначальника следственного отдела УФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Кулаков ходатайствует перед Киевским райсудом Симферополя о заключении моряка под стражу. Его арестовали на 2 месяца.

На два месяца арестован старший матрос буксира Яны Капу Виктор Беспальченко.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Также он добавил, что дело украинских моряков после избрания меры пресечения передадут в суд Москвы.

Поддержать украинских моряков собрались жители Крыма. Они пришли под здание Киевского районного суда Симферополя, где задержанным избирают меру пресечения. Среди присутствующих – крымскотатарские активисты Нариман Джелял и Заир Смедля.

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Напомним, что 25 ноября корабли РФ открыли огонь по кораблям ВМС Украины. В результате этого были ранены 6 украинских моряков, также 23 моряка были захвачены. Список военных, находившихся на бортах кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу недавно были обнародованы.

Факты ICTV следят за ходом событий, которые разворачиваются на фоне агрессии России в Керченском проливе.

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