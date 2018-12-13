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Факти / Україна / Суспільство / В Харкові російську мову позбавили статусу регіональної/

В Харькове русский язык лишили статуса регионального

Харьковский областной совет отменил региональный статус русского языка.

Харьковский облсовет отменил решение от 2012 года о региональном статусе русского языка.

Об этом сообщил депутат Харьковской ОГА Дмитрий Балух в Facebook.

Он отметил, что за соответствующее решение проголосовало 3/4 депутатов.

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У русского языка был статус регионального в Харькове с августа 2012 года.

Согласно “закону Колесниченка-Кивалова” о языках, если количество носителей регионального языка составляет не менее 10% от общей численности населения, то этот язык могли использовать в работе местных органов самоуправления.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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