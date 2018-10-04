В Верховной Раде приняли законопроект об украинском языке. Факты ICTV узнали, почему языковой вопрос подняли перед выборами, что предусматривает законопроект и заставит ли он украинцев общаться исключительно на украинском.

Сегодня в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект №5670-Д “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Законопроект предусматривает утверждение украинского языка как единственного государственного, без возможности введения многоязычия. Он регулирует применение украинского во всех сферах общественной жизни.

В Украине образовался законодательный вакуум в языковом вопросе. В Верховной Раде зарегистрировано 4 законопроекта, которые должны усиливать государственный статус украинского языка.

После отмены в 2014 году “закона Колесниченко-Кивалова” государственный язык в Украине не регулируется. Единственный документ, прописывает статус украинского языка как государственного, это Конституция – статья 10. Однако, этого недостаточно.

Закон Колесниченко-Кивалова

В 2014 году Конституционный суд признал недействительным так называемый “закон Колесниченко-Кивалова”. Это закон №5029 Об основах государственной языковой политики. Он фактически предусматривал возможность двуязычия – если количество носителей этих языков в регионе превышает 10%.

В частности, общественность настаивала на том, что закон был принят с грубыми нарушениями регламента. Именно из-за нарушения процедуры принятия закон признали недействительным.

С критикой отмены закона на международной арене сразу выступила Венгрия – там осудили украинское правительство, которое якобы ущемляет права нацменьшинств.

Напомним, Факты ICTV писали о причинах венгерской агрессии и начале конфликта.

Заставить говорить на украинском

Факты ICTV пообщались с политологом Вадимом Карасевым и узнали, почему языковой вопрос подняли только сейчас, заставит ли новый закон говорить на украинском и совершенны ли законопроекты.

Радикальный законопроект №5670-Д предусматривает жесткие правила использования украинского языка. Принудительный характер использования языка может означать, что авторы закона не верят в его потенциал:

– Нужно, чтобы закон стимулировал развитие украинского языка, но не запрещал другие. Лингвистическая унификация должна идти своим чередом, без подталкиваний, тем более без “лингивистичнои полицейщины”. Это демонстрирует, что авторы не верят в объективный потенциал украинского языка.

Вакуум заполняют через 4 года

На старте предвыборной кампании вопрос языковой политики активизируется. Депутаты спекулируют на усилении государственного статуса украинского языка.

Это хороший электорально-рекламный ход политических сил. Во-первых, не нужны дополнительные финансовые ресурсы. Во-вторых, язык – фактор эмоциональной мобилизации своих сторонников, – утверждает эксперт.

С начала 90-х годов в Украине регулярно поднимают языковой вопрос перед выборами. В частности, в 2012 году “закон Колесниченко -Кивалова” спровоцировал многочисленные митинги. Языковой вопрос является приоритетом вовсе не из-за важности заполнения вакуума:

Спекулировать в электоральных резонах и манипулировать языковым вопросом ради электоральных бонусов – унижение украинского языка.

Можно сделать лучше

Принятие языкового закона бесспорно необходимо. Однако, несмотря на то, что последний законопроект был внесен в 2017 году, их надо пересмотреть. За год было принято много решений, которые могут противоречить положениям закона.

Эксперт считает, что сегодняшние законопроекты недоработанные:

Можно сделать качественные законы, чтобы они не конкурировали между собой. От чего-то отказаться, как от нереалистическому и неактуального, а на чем усилить акценты.

Конечный законопроект должен быть очень качественным, сбалансированным. Должен соответствовать европейским принципам языковой политики. Это касается соответствия европейских хартий, языков меньшинств и других стандартов ЕС и Совета Европы, – подытожил Карасев.

Законопроекты

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано четыре законопроекта – №5556, №5669, №5670 и №5670-Д.

Последний был внесен в Раду в июне 2017 Над ним работал комитет по вопросам культуры. Законопроект сочетает в себе положения первых трех документов.

Он содержит положения о получении информации и услуг на государственном языке.

Однако, он не распространяется на язык личного общения и религиозных обрядов.

№5670-Д касается только украинского языка. Другие регулируют использование и языков национальных меньшинств.

Этот законопроект поддерживает и экспертная группа по вопросам языковой политики. Об этом заявил ее глава Павел Розенко.

В законопроекте №5670-Д было прописано положение о создании уполномоченного по защите государственного языка, при котором будут работать языковые инспекторы. Однако, эта норма была исключена из законопроекта.

Таким образом, принятый законопроект №5670-Д регулирует использование украинского языка. Этот документ ляжет в основу языкового закона.

Закон о языке, бесспорно, важная составляющая самоидентификации народа. Однако, уместно ли поднимать эту проблемы исключительно перед началом избирательных кампаний?

Фото: dreamstime, официальные страницы Facebook

Лилия Ященко