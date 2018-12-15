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Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины после Объединительного собора.

Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на архиепископа Евстратия (Зоря).

Теперь титул принадлежит предстоятелю объединенной украинской церкви митрополиту Епифанию.

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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.

К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Фото: УПЦ.

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