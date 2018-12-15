Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий официально лишился титула митрополита Киевского и всея Украины после Объединительного собора.
Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, передает РБК-Украина со ссылкой на архиепископа Евстратия (Зоря).
Теперь титул принадлежит предстоятелю объединенной украинской церкви митрополиту Епифанию.
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Напомним, 15 декабря на Объединительном Соборе Украинской православной церкви выбрали предстоятелем объединенной украинской церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
Голосование проходило в два тура, а митрополитов Московского патриархата было только два, однако прибыло много священников без епископов.
К слову, томос об автокефалии Епифанию вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.
Фото: УПЦ.