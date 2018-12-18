Что говорят об Объединительном Соборе и томосе иностранные СМИ, действительно ли церковь независима и какие отношения теперь с Константинополем – в материале Фактов ICTV.

Православная церковь Украины – именно такое название носит автокефальная церковь, которая была создана 15 декабря. Она стала пятнадцатой автокефальной церковью в мире, признанной Вселенским патриархатом.

Она была создана на Объединительном Соборе в Софиевской церкви, где собрались представители духовенства. Митрополитом Киевским и всея Украины стал Епифаний – правая рука Филарета.

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Порошенко – создатель новой церкви

Создание Православной церкви Украины 15-го декабря стало инфоповодом для многих иностранных СМИ. О нас писали The Independent, The Washington post, Reuters, The New York Times, The Wall Street Journal и другие авторитетные издания.





















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В отличие от отечественных изданий, которые склонны критиковать власть за вмешательство в дела церкви, международные выделили Петра Порошенко как “победителя” или “главного организатора этого исторического процесса”.

Он проявил инициативу, обратившись к Вселенскому патриарху от имени украинского народа с просьбой о создании автокефальной церкви.

Проигрыш Путина

Полный разрыв связей с Россией, с Путиным, с патриархом Кириллом и их пропагандой и полная независимость – так освещают 15-е декабря иностранные СМИ.

Они приравнивают создание автокефальной церкви к обретению Украиной независимости, называя это событие историческим, эпохальным и “чрезвычайно важным в борьбе против российского вмешательства”.

– Этот шаг – проигрыш для президента России Владимира Путина, который использовал общую культуру и прошлое стран, чтобы оправдать свои действия, направленные на сохранение Украины в сфере влияния Кремля, – утверждает журналист The Wall Street Journal Джеймс Марсон.

Часть политической кампании

Новая церковь и томос – это ключевая часть будущей предвыборной кампании президента. Этого нельзя отрицать. И этот пункт отметили иностранные СМИ. Все они прогнозируют сложность избирательной гонки, где главным аргументом действующего президента будет томос и создание независимой от России церкви.

– Президент Порошенко, который будет бороться на президентских выборах в следующем марте, сделал это основной политикой своей кампании, – говорится в материале The Independent.

Reuters пишет о том, что “новая церковь может усилить Петра Порошенко, который лоббировал ее создания и столкнется с жесткой избирательной борьбой в марте”.

Церковь отделена от государства

С одной стороны, Порошенко сделал весомый вклад в развитие церкви, с другой – завоевал себе дополнительные голоса на предстоящих выборах. Украинцы разделились на два лагеря – те, кто поддерживают инициативу президента и те, кто видят в этом лишь пиар.

На Объединительный Собор приехало около 190 иерархов и только один мирянин – президент, хотя и без права голоса. Он и обращался к народу со сцены на Софиевской площади, представлял нового предстоятеля церкви Епифания и приветствовал народ с образованием автокефальной церкви.

Речь президента затянулась более чем на 20 минут и иногда имела более политический характер, нежели церковный. Он каждый раз подчеркивал расторжение любой связи с Россией.

Он уже заявил о своем намерении ехать с Епифанием в Стамбул за томосом. И он имеет на это право даже не как глава государства, а как тот, кто запустил процедуру получения томоса.

На пороге Томосу

Дата получения томоса уже известна – 6 января 2019 года. В этот день митрополит Епифаний отправится на Фанар, чтобы провести совместную службу с Вселенским патриархом и получить из его рук грамоту о независимости – томос.

– Засвидетельствовано, что на богослужении в Константинопольском патриархате было упомянуто митрополита Епифания как равного среди пятнадцати признанных вселенские православных предстоятелей, – рассказал перед эфиром Свободы слова Ростислав Павленко, советник президента и директор Национального института стратегических исследований.

Противники томоса аргументируют свое недовольство тем, что его получение не будет означать независимость украинской церкви, а наоборот обяжет ее подчиняться Константинополю. Хотя этому противоречит текст устава ПЦУ, где подчеркивается именно автокефалия.

– Сейчас мы равны с Константинополем. Вселенский патриарх должен осуществить еще одно уникальное действие – вручить томос. После этого констатируем, что эти церкви равны, – пояснил Павленко.

Об изменениях в церковном устройстве, которых ждут прихожане, переживать не стоит, уверен Павленко:

– Для прихожан будет лишь возможность принадлежат к независимой Православной церкви Украины. Я не думаю, что что-то изменится для них в плане ритуалов. Появится ощущение, что впервые за тысячу лет мы имеем независимую вселенски признанную церковь.

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Эксперт отметил, что созданная Православная церковь Украины – абсолютно положительный шаг:

– Во-первых, это уменьшает возможности влияния России в Украине. Во-вторых, это вопрос приобретения еще одного символа независимости. Независимая церковь является атрибутом духовной независимости.

Со временем политические мотивы, если они были, нивелируются, а Порошенко останется президентом, который привел украинскую церковь к независимости. И хотя томос еще не в Киеве, украинцы уже начали праздновать эту победу.

Томос станет лишь началом. Впереди еще тяжелые переговоры и поиск консенсуса с УПЦ МП, формирование руководящих органов и деятельности новой Православной церкви Украины.

Фото: Rostyslav Pavlenko, митрополит Епифаний, dreamstime

Лилия Ященко