В Сенате США подготовили резолюцию, которой американского президента Дональда Трампа призывают усилить помощь Украине.

Сенат США хочет принять резолюцию, призывающую американского президента Дональда Трампа увеличить оборонную помощь Украине, сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

Резолюция призывает Трампа воспользоваться положениями закона о бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны для того, чтобы предоставить дополнительную военную поддержку Украине.

Особенно это касается усиления обороноспособности морских войск.

– Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря, – говорится в сообщении.

Читайте: Поддержка Украины в Азове: первый военный корабль НАТО зашел в Черное море

Кроме того, сенаторы обращаются и к НАТО с призывом усилить свое присутствие в Черном море, чтобы наблюдать за ситуацией.

К слову, во время встречи министра обороны Степана Полторака и спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе.