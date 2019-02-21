Букмекеры сделали ставки на выборы президента Украины 2019.

Ставки букмекеров на выборы президента Украины 2019 изменились для второго и третьего места.

Так, согласно прогнозам экспертов крупных букмекерских компаний, второе место сейчас занимает Владимир Зеленский, который опередил Юлию Тимошенко, которая идет третьей.

По-прежнему букмекеры верят, что действующий глава государства Петр Порошенко сможет пойти на второй срок.

Читайте: Выборы президента Украины 2019 – все о кандидатах

В Фаворите на победу Порошенко установили коэффициент 1,70. На втором месте идет Зеленский с коэффициентом 3.30. Тимошенко замыкает тройку лидеров на выборах. На ее победу установлен коэффициент 4.50.

Букмекеры Пари-матч также видят единоличным лидером выборов нынешнего президента – коэффициент на его победу 2,00 против 2.80 у Зеленского. В Тимошенко стали верить меньше – коэффициент на ее победу 3.50.

Похожие прогнозы и в конторе Bwin. Ставка на то, что Порошенко станет будущим президентом – 2.00. А вот какие шансы, по мнению экспертов, имеет Зеленский, чтобы не пустить действующего президента на второй срок – коэффициент 2.70. Тимошенко может завершить избирательную гонку на третьем месте – коэффициент на ее победу 4.00.

Интересно, что другого мнения придерживаются букмекеры 1xbet. По их прогнозам, Порошенко немного опережает Тимошенко – 1.915 против 2.08. В Зеленского эксперты верят меньше – коэффициент на его победу 2.56.

К слову, Факты ICTV собирают мнения людей относительно того, кто выиграет выборы президента.