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Букмекери визначили лідера виборів президента 2019

Букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.

Букмекери визначили лідера виборів президента 2019

Ставки букмекерів на вибори президента України 2019 змінилися для другого і третього місця.

Так, згідно з прогнозами експертів великих букмекерських компаній, друге місце зараз займає Володимир Зеленський, який випередив Юлію Тимошенко, яка йде третьою.

Як і раніше, букмекери вірять, що чинний глава держави Петро Порошенко зможе піти на другий термін.

Читайте: Вибори президента України 2019 – все про кандидатів

У Фавориті на перемогу Порошенка встановили коефіцієнт 1,70. На другому місці йде Зеленський з коефіцієнтом 3.30. Тимошенко замикає трійку лідерів на виборах. На її перемогу встановлено коефіцієнт 4.50.

Букмекери Парі-матч також бачать одноосібним лідером виборів нинішнього президента  – коефіцієнт на його перемогу 2,00 проти 2.80 у Зеленського. У Тимошенко стали вірити менше – коефіцієнт на її перемогу 3.50.

Схожі прогнози і в конторі Bwin. Ставка на те, що Порошенко стане майбутнім президентом – 2.00. А ось які шанси, на думку експертів, має Зеленський, щоб не пустити чинного президента на другий термін – коефіцієнт 2.70. Тимошенко може завершити виборчі перегони на третьому місці – коефіцієнт на її перемогу 4.00.

Цікаво, що іншу думку мають букмекери 1xbet. За їхніми прогнозами, Порошенко трохи випереджає Тимошенко – 1.915 проти 2.08. У Зеленського експерти вірять менше – коефіцієнт на його перемогу 2.56.

До слова, Факти ICTV збирають думки людей щодо того, хто виграє вибори президента України.

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