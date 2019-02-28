Представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой поручить Мининфраструктуры отозвать проекты нормативных актов о повышении тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Письмо адресовано премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

В заявлении промышленники напомнили, что 1 февраля Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проекты регуляторных актов, которыми предусмотрено разовое повышение грузовых железнодорожных тарифов на 14,2%, что соответствует индексу цен производителей промышленной продукции за 2018 год, и дальнейшее применение ежеквартальной автоматической индексации тарифов на соответствующий прогнозный ИПЦ (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

– То есть, предлагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% декабрь 2019 к декабрю 2018 года, что увеличит затраты грузовладельцев на около 11,7 млрд грн в годовом измерении, – сказано в заявлении.

Промышленники также напомнили, что в последние годы Укрзализныця несколько раз поднимала тарифы на грузовые железнодорожные перевозки: с мая 2016 года на 15%, с ноября 2017 года – на 15%.

– В период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года расходы на железнодорожные перевозки грузовладельцев в Украине выросли минимум на 12 млрд грн, что обусловлено как индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки, так и ростом стоимости использования вагонов собственности АО Укрзализныця и железнодорожных вагонов частных владельцев, – сказано в заявлении.

Так, в 2018 году стоимость полувагонов собственности АО Укрзализныця за счет либерализации вагонной составляющей тарифа была повышена примерно в 4 раза, что увеличило доходы госмонополии на 4,3 млрд грн, или на 7% в течение одного года.

Одновременно с этим, стоимость полувагонов частных владельцев в 2018 году выросла почти в 2 раза: с 600 грн в сутки за вагон/без НДС на начало 2018 года до 1 100 грн на конец 2018 года, что увеличило расходы грузовладельцев еще примерно на 6 млрд. грн в годовом измерении.

В заявлении со ссылкой на АМКУ также напомнили, что Укрзализныця владеет 52% рабочего парка железнодорожных вагонов всех видов, что является признаком монопольного (доминирующего) положения на рынке железнодорожных перевозок в 2017-2018 годах.

– Неудовлетворительное финансовое состояние АО Укрзализныця, как основание для очередного значительного увеличения грузовых тарифов, больше связано с недостаточной операционной эффективностью, а не с существующей системой регулирования тарифов в последние несколько лет. Особенно учитывая тот факт, что операционная рентабельность (EBITDA margin) перевозок АО Укрзализныця в 2018 году составила 21%, что значительно больше, чем в среднем по промышленности, – отметили представители ассоциаций.

Они высказали уверенность, что Укрзализныця перекладывает оздоровление своего финансового состояния на бизнес, тем самым исключая его из дискуссии об обоснованных размерах увеличения железнодорожного тарифа.

– ИПЦ, как индикатор изменения цен на услуги АО Укрзализныця, не отражает объективную структуру расходов предприятия, где минимум 50% расходов – это фонд оплаты труда, на который влияет индекс потребительских цен, который в 2018 году был значительно ниже (9,8%), чем ИПЦ (14,2%), – сказано в заявлении.

Промышленники отмечают, что привязка грузовых тарифов к ИПЦ может привести к снижению конкурентоспособности горно-металлургического, топливно-энергетического, строительного, сельскохозяйственного и других секторов экономики Украины на внутреннем и мировых рынках.

– Инвестиционная составляющая, которую предлагается включить в процент роста железнодорожного тарифа, также не может быть основанием для увеличения железнодорожных тарифов, учитывая, что в Украине пока отсутствует независимый орган, который бы осуществлял регулирование в сфере железнодорожных перевозок, проводил независимый анализ обоснованности включенных в тариф расходов и осуществлял корректировки (уменьшения) тарифов в случае, если инвестиции осваиваются не в полном объеме, – сказано в заявлении.

В письме также подчеркивается, что в 2018 году Укрзализныця освоила только 63% запланированных инвестиций (при плане 26,9 млрд грн освоено 16,9 млрд грн), что дает основания полагать, что инвестиции в 24,5 млрд грн также не будут освоены.

Учитывая вышеизложенное, промышленники обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой поручить Мининфраструктуры отозвать указанные проекты нормативных актов с целью их корректировки до экономически обоснованного уровня путем широкого обсуждения с представителями грузовладельцев и других заинтересованных сторон.

Письмо подписали президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков, председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Анатолий Татаринов, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, исполнительный директор Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции УкрФА Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины Укрцемент Роман Скильский, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности Стекло Украины Владимир Цветов.