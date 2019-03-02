Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС.

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС, повідомив він в Facebook.

Полторак зазначив, що підписав наказ про підвищення доплат військовослужбовцям ЗСУ згідно з рішенням президента України Петра Порошенка.

Міністр розповів, що військові, які несуть службу на першій лінії зіткнення, отримуватимуть доплату додатково 2 тис. грн, і загальна сума становитиме 12 тис. грн.

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На другій лінії зіткнення до доплати додається 1 тис. грн, загальна сума становитиме 5,5 тис. грн.

Також буде підвищена доплата морякам, які виконують бойові завдання і знаходяться в акваторії Азовського моря.

Вони отримуватимуть доплату 5,5 тис. грн, а при виході на бойові чергування – 12 тис. грн.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищили виплати військовослужбовцям.