Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС.
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим, які знаходяться на передовій в районі проведення ООС, повідомив він в Facebook.
Полторак зазначив, що підписав наказ про підвищення доплат військовослужбовцям ЗСУ згідно з рішенням президента України Петра Порошенка.
Міністр розповів, що військові, які несуть службу на першій лінії зіткнення, отримуватимуть доплату додатково 2 тис. грн, і загальна сума становитиме 12 тис. грн.
Читайте: Нацгвардійців забезпечать підвищеною зарплатою і житлом
На другій лінії зіткнення до доплати додається 1 тис. грн, загальна сума становитиме 5,5 тис. грн.
Також буде підвищена доплата морякам, які виконують бойові завдання і знаходяться в акваторії Азовського моря.
Вони отримуватимуть доплату 5,5 тис. грн, а при виході на бойові чергування – 12 тис. грн.
Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищили виплати військовослужбовцям.