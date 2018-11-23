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Факти / Україна / Суспільство / Виплати військовим піднімуть з 1 січня/

Выплаты военным поднимут с 1 января

Верховная Рада повысит выплаты украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Верховная Рада приняла решение о повышении выплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил в Twitter Петр Порошенко.

Во время встречи со студентами КНЭУ президент отметил, что с 1 января солдаты будут получать как минимум 10 тыс. грн, а на фронте 21 тыс. грн.

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К слову, сейчас минимальная зарплата военного-контрактника составляет 7,5 тыс. грн.

Для офицеров цифра колеблется в диапазоне от 9 до 17 тыс. грн.

Ранее Факты ICTV писали о создании в Украине Госслужбы по делам ветеранов.

Фото: Dreamstime

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