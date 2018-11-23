Верховная Рада приняла решение о повышении выплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил в Twitter Петр Порошенко.

Сьогодні парламент підтримав моє рішення про підвищення грошового забезпечення військових з 1 січня 2019 року. Це – достойна мотивація і оплата праці українського воїна

— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.