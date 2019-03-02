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Факты / Украина

Порошенко поручил повысить доплаты на передовой: сколько получат военные

С 1 апреля в Украине повысят денежное обеспечение военных, находящихся на передовой.

порошенко

С 1 апреля в Украине повысят денежное обеспечение военных, находящихся на передовой, заявил президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения ООС.

– Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой, – сказал он.

Президент отметил, что доплату на первой линии поднимут на 2 тыс. грн.

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– Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего, – добавил президент.

Также будет повышена доплата на второй линии, и ее уровень будет доведен до 5,5 тыс. грн.

Президент подчеркнул, что украинским морякам, которые защищают азовское побережье, во время выхода в море на боевые операции нужно поднять доплату до уровня бойцов на первой линии.

Напомним, с 1 января в Украине повысили выплаты военнослужащим.

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