Шесть человек пострадали в результате атаки на Солоницевку Харьковской области сегодня ночью.

Об этом после полуночи 14 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Солоницевку сегодня ночью: что известно

Атака на Солоницевку сегодня ночью была с применением беспилотников.

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Сразу после вражеского удара стало известно о пострадавшем 11-летнем ребенке.

Медики после обследования диагностировали у него острую реакцию на стресс.

Уже через 20 минут количество пострадавших в результате атаки на Солоницевку возросло до шести.

По предварительной информации, острая реакция на стресс — у троих.

О состоянии остальных пострадавших пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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