Атака на Солоницевку Харьковской области: среди пострадавших — ребенок
Шесть человек пострадали в результате атаки на Солоницевку Харьковской области сегодня ночью.
Об этом после полуночи 14 июля сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Солоницевку сегодня ночью: что известно
Атака на Солоницевку сегодня ночью была с применением беспилотников.
Сразу после вражеского удара стало известно о пострадавшем 11-летнем ребенке.
Медики после обследования диагностировали у него острую реакцию на стресс.
Уже через 20 минут количество пострадавших в результате атаки на Солоницевку возросло до шести.
По предварительной информации, острая реакция на стресс — у троих.
О состоянии остальных пострадавших пока не сообщали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 602-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.