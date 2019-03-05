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Факти / Україна

Син Гладковського відповів на звинувачення в корупції пародією на розслідування

Син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський записав свою відповідь на розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі.

Ігор Гладковський

Син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський опублікував у Facebook відео, в якому обговорив ситуацію з розслідуванням щодо розкрадань в оборонному секторі.

За його словами, так зване полотно “зельонка” (на задньому плані) дозволяє додати до реальної інформації фейк і її вже не можна буде відрізнити від правди.

Гладковський вважає, що ціллю програми була дискредитація президента Петра Порошенка за допомогою низки фейків, ціллю для яких обрали першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

– Тож пригадаємо, що живемо у правовій країні і можемо законно, через суд, за кожен бездоказовий факт, як вони там кажуть “виписати люлєй”, а ще дуже скоро ви дізнаєтесь, хто насправді зліпив цей фейк та злив його журналістам, – підсумував Гладковський.

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До слова, президент Петро Порошенко скликає засідання РНБО, під час якого буде розглянуто питання щодо реформування Укроборонпрому.

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