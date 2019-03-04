На этой неделе журналисты обнародовали масштабную схему хищения бюджетных денег для армии, что вызвало большой резонанс в Украине. Ведь в сделках всплыли фамилии чиновников.

Как утверждает один из авторов расследования Денис, схема заключалась в поставке контрабандных российских деталей для военной техники. Предприятия Укроборонпрома покупало их через фирмы-прокладки по ценам, завышенным в несколько раз. А наладил такой бизнес вместе с партнерами вроде бы сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.

В схеме были задействованы такого же юного возраста друг Гладковского Виталий Жуков и бизнесмен Андрей Рогоза, который и раньше зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах.

Не менее 3 бронетанковые заводы Украины перечисляли бюджетные деньги за контрабандные запчасти фирмам-прокладкам. Руководство Укроборонпрома, по мнению журналистов, тоже было в теме. Но гендиректор концерна обвинения отверг.

Безосновательными назвал обвинения и Гладковський младший, пообещав судиться с журналистами. А его отец даже обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в этом расследовании.



Шквал эмоций и заявлений вызвало громкое дело и в парламенте. Рада разделилась на нардепов, которые требовали наказать виновных, и тех, кто подверг сомнению приведенные факты.

Для проверки информации нардепы даже приняли постановление о расследовании возможных злоупотреблений в Укроборонпроме. Отреагировал на скандал и президент.

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Как выяснилось, НАБУ еще с 2015-го расследует сделки в оборонке. Но где результаты? Артем Сытник пообещал чуть позже о них сообщить. И у депутатов закралась подозрение, что просто ничего комментировать.

Предварительно установлено, что государству нанесен ущерб на 22 миллиона гривен. Но еще проверяются 30 предприятий.

Если бы контрабанда запчастей из страны-агрессора была в пользу украинской армии – это одно дело. Но детали поступали часто бывшего употребления, почти металлолом.

В то же время у фигурантов скандала немало вопросов – в том числе к источникам, на которые ссылаются журналисты. Ведь основную информацию о незаконной деятельности оборонных заводов они взяли из анонимного письма, отправленного с одноразовой электронной почты.

К слову, 6 марта состоится заседание Совета национальной безопасности относительно рассмотрения вопроса деятельности и реформирования Укроборонпрома.