Директор компании ГалПодшипник рассказал о недобросовестной конкуренции и давление на рынке подшипников.

В течение нескольких лет представители различных силовых ведомств оказывают давление на большинство компаний рынка подшипников. Многие из этих фактов имеют признаки недобросовестной конкуренции.

Об этом в интервью изданию Цензор заявил директор компании ГалПодшипник – Александр Тильман.

По его словам, представители правоохранительных органов, в частности ГПУ, СБУ и Национальной полиции используют самые неадекватные методы, чтобы заблокировать работу компании ГалПодшипник.

– В 2015 году нам инкриминировали финансирование сепаратизма.. по этому делу подозрения были сняты. Позже – подделку подшипников на сумму 4000 грн. С декабря 2017 года в СБУ существовало дело по торговле нефтепродуктами между Крымом и “ДНР”, в фабулу которого на непонятно каком основании последним эпизодом был дописан ГалПодшипник. В мае 2018 года открыто производство против ГалПодшипник о поставке контрафактной продукции в особо крупных размерах. Также в рамках этого же производства нас обвинили в неуплате налогов и финансировании терроризма. Дело шито белыми нитками и это понятно даже человеку, который не имеет юридического образования. ГПУ окончательно заигралась, если открывает производство на основании вымышленных показаний и в нарушение законодательства, – заявил Тильман.

По мнению Александра Тильмана, все, что происходит на рынке, может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции и попытках одного из его игроков использовать связи в силовых структурах с целью монополизации рынка.

Он утверждает, что к каждому без исключения делу против ГалПодшипника были причастны люди из Харькова, причем это и потерпевшие, и заявители, и правоохранители, и прокуроры, и, возможно, даже заказчики.

Среди возможных заказчиков атаки на рынок подшипников Александр называет харьковскую компанию Ирбис и ее собственника господина Туринского, а в качестве одного из возможных исполнителей – гражданина Гладкоскока – бывшего сотрудника прокуратуры, директора и совладельца харьковской фирмы Обериг, который по словам директора ГалПодшипника “специализируется на написании писем и жалоб в соответствующие органы с требованиями проверить ГалПодшипник.”

– За два с половиной года ни одно из заявлений представителей ЧП ТД ГалПодшипник о лжесвидетельствовании, подделке документов, умышленном неисполнении решений суда, превышении полномочий, кражи и последующей реализации изъятых подшипников, не было добровольно зарегистрировано правоохранителями и прокуратурой. В настоящее время нами подано более 300 жалоб на действия сотрудников Национальной полиции, зарегистрировано 12 уголовных дел. Ни одно не расследуется, и, похоже, никто и не собирается это делать, – заявил в интервью Цензор Александр Тильман.

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На прошлой неделе собственник ПП ТД ГалПодшипник Светлана Саевич публично обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой защитить свою компанию от давления коррумпированных работников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, а также принять меры для поддержки честного украинского бизнеса.

Напомним, Нацполиция разоблачила “сходку” криминальных авторитетов в Киеве.