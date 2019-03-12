Выборы в Украине 2019 состоятся уже 31 марта. Честно ли протекает кампания, насколько стабильна ситуация и как пройдут выборы 2019 – в материале Фактов ICTV.

Чем меньше времени остается до выборов президента Украины, тем более заостренной становится ситуация.

Происходят провокации и столкновения во время агитационных туров кандидатов, они обвиняют друг друга в нечестной кампании, правоохранители все чаще разоблачают попытки подкупа избирателей.

Кроме того, все готовятся к агрессии со стороны Российской Федерации – в военной, политической и кибер плоскостях.

Все это повышает уровень волнения общества и, соответственно, недоверие к избирательному процессу.

Нечестная игра

За время избирательной кампании в Нацполицию поступило более 2800 заявлений о нарушении избирательного процесса. Такие данные озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире Свободы Слова.

МВД усиленно готовится ко дню выборов, обещая обеспечить полный контроль на участках. Для этого 31 марта будут работать более 130 тыс. правоохранителей.

– У нас две функции – в день голосования обеспечить нормальное голосование. Так, чтобы никакие радикалы не переходили границы, чтобы не захватывали участки, чтобы не подмешивали бюллетени и не воровали урны. Вторая – обеспечить адекватный процесс агитации, – отметил Арсен Аваков.

Самая серьезная проблема, по его словам – это избирательные сетки. Правоохранители часто разоблачают масштабные схемы подкупа избирателей. Наиболее распространено это явление в Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Аваков отчитался об открытых дела о подкупе избирателей от кандидатов.

Так, на Юлию Тимошенко и партию Батькивщина было заведено 21 уголовное дело, четыре из них уже закрыли. Блок Петра Порошенко – 16 уголовных дел, два из которых закрыты. И на Радикальную партию было заведено только одно уголовное дело, которое закрыли из-за того, что данные не подтвердились.

Кроме того, учитывая такую ​​ситуацию, МВД запустило специальный сервис для онлайн мониторинга нарушений во время выборов.

В режиме реального времени можно отследить, сколько нарушений было зафиксировано, в котором регионе и на какой стадии рассмотрение дела.

– Мы сделали открытую, публичную систему и предложили всем гражданам, общественным организациям, партийным организациям информировать нашу группу о любых нарушениях на выборах. Это беспрецедентная открытость текущих нарушений, – заявил министр.

Стабильная нестабильность

Несмотря на все провокации и обострения споров, которые происходят накануне выборов, говорить, что они грязные, было бы ошибкой.

Политолог Тарас Загородний отметил, что Украина уже давно находится в состоянии перманентной нестабильности, однако она относительно устойчива.

– Мы переживаем ряд структурных перестроек, построение институтов. Исходя из того, что могло бы быть гораздо хуже, ситуация накануне выборов достаточно стабильна, – уверен он.

Стычки, которые происходили во время предвыборных туров кандидатов, удавалось вовремя пресечь. Никаких потерь не произошло, а правоохранители регулярно отчитываются о результатах борьбы с незаконными действиями во время избирательного процесса.

Кроме того, украинцы еще в 2004 году доказали, что могут выйти на улицы, если результаты голосования будут выглядеть сфальсифицированными.

Последнее слово за силовиками

Кандидатов на должности глав ГПУ и СБУ непосредственно выдвигает президент. В то время как министра внутренних дел выбирают по представлению премьер-министра. Однако это не означает, что президент может заручиться их поддержкой на выборах.

Так, например, ничто не помешало МВД обнародовать информацию об избирательных сетках партии Петра Порошенко.

В руках этих структур, фактически, все силы страны. Поэтому кандидаты заинтересованы в том, чтобы получить их поддержку.

– Главный вопрос будет к позициям МВД. Полиция будет дежурить на каждом участке, будет сопровождать документы и от этого многое зависит, – отметил политолог.

Впрочем, то, что отличает нынешние выборы от предыдущих – министерство внутренних дел официально заявляет о своем нейтралитете.

– Мы задолго до выборов решили, что эти выборы мы проведем необычно. Национальная полиция и министерство внутренних дел не будут способствовать ни одному из кандидатов в его выборной агитации, – отметил Аваков в эфире Свободы Слова.

По словам политолога Тараса Загороднего, следует ожидать использования силовых структур для того, чтобы вмешиваться в избирательный процесс.

– В стране много людей, которые уже прошли войну и обладают оружием. Есть соблазн их использовать на выборах.

За годы независимости украинцы доказали, что ценят свою демократическую свободу. Об этом свидетельствуют две революции, победу на которых получили протестующие. В то же время, за эти годы мы видели немало случаев фальсификаций – от пресловутой гречки, до сложных запутанных схем.

В этом году, как и все предыдущие годы, ответственность за выбор ложиться на плечи избирателей. Стоит ли напоминать, что свой голос нужно ценить, а не оценивать?

Лилия Ященко