Вибори в Україні 2019 відбудуться вже 31 березня. Чи чесно протікає кампанія, наскільки стабільна ситуація та як пройдуть вибори 2019 – у матеріалі Фактів ICTV.

Чим менше часу залишається до виборів президента України, тим більш загостреною стає ситуація.

Відбуваються провокації та сутички під час агітаційних турів кандидатів, вони звинувачують один одного у нечесній кампанії, правоохоронці все частіше викривають спроби підкупу виборців.

Окрім того, всі готуються до агресії зі сторони Російської Федерації – у військовій, політичній та кібер площинах.

Все це підвищує рівень схвильованості суспільства і, відповідно, недовіри до виборчого процесу.

Нечесна гра

За час виборчої кампанії до Нацполіції надійшло більше 2800 заяв про порушення виборчого процесу. Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ефіру Свободи Слова.

МВС посилено готується до дня виборів, обіцяючи забезпечити повний контроль на дільницях. Для цього 31 березня будуть працювати більше 130 тис. правоохоронців.

– У нас дві функції – в день голосування забезпечити нормальне голосування. Так, щоб ніякі радикали не переходили межі, щоб не захоплювали ділянки, щоб не підмішували бюлетені і не крали урни. Друга – забезпечити адекватний процес агітації, – наголосив Арсен Аваков.

Найсерйозніша проблема, за його словами – це виборчі сітки. Правоохоронці часто викривають масштабні схеми підкупу виборців. Найбільш поширене це явище в Київській, Одеській та Харківській областях.

Аваков прозвітував про відкриті справи щодо підкупу виборців від кандидатів.

Так, на Юлію Тимошенко і партію Батьківщина було заведено 21 кримінальну справу, чотири з них вже закрили. Блок Петра Порошенка – 16 кримінальних справ, дві з яких закриті. І на Радикальну партію була заведена лише одна кримінальна справа, яку закрили через те, що дані не підтвердились.

Окрім того, зважаючи на таку ситуацію, МВС запустило спеціальний сервіс для онлайн моніторингу порушень під час виборів.

В режимі реально часу можна відслідкувати, скільки порушень було зафіксовано, в якому регіоні і на якій стадії розгляд справи.

– Ми зробили відкриту, публічну систему і запропонували всім громадянам, громадським організаціям, партійним організаціям інформувати нашу групу про будь-які порушення на виборах. Це безпрецедентна відкритість поточних порушень, – заявив міністр.

Стабільна нестабільність

Не зважаючи на всі провокації та загострення суперечок, які відбуваються напередодні виборів, говорити, що вони найбрудніші, було б помилкою.

Політолог Тарас Загородній зауважив, що Україна вже давно знаходиться в стані перманентної нестабільності, однак вона відносно стійка.

– Ми переживаємо ряд структурних перебудов, побудову інституцій. Зважаючи на те, що могло би бути значно гірше, ситуація напередодні виборів достатньо стабільна, – впевнений він.

Сутички, які відбувались під час передвиборчих турів кандидатів, вдавалось вчасно попередити. Ніяких втрат не було, а правоохоронці регулярно звітують про результати боротьби з незаконними діями під час виборчого процесу.

Окрім того, українці ще у 2004 році довели, що можуть вийти на вулиці, якщо результати голосувань будуть виглядати сфальсифікованими.

Останнє слово за силовиками

Кандидатів на посади голів ГПУ та СБУ безпосередньо висуває президент. В той час як міністра внутрішніх справ обирають за поданням прем’єр-міністра. Однак це не означає, що президент може заручитись їх підтримкою під час виборів.

Так, наприклад, ніщо не завадило МВС оприлюднити інформацію про виборчі сітки партії Петра Порошенка.

У руках цих структур, фактично, всі сили країни. Тому кандидати зацікавлені у тому, аби отримати їх підтримку.

– Головне питання буде до позицій МВС. Поліція буде чергувати на кожній дільниці, буде супроводжувати документи і від цього багато чого залежить, – зауважив політолог.

Втім, те, що відрізняє цьогорічні вибори від попередніх – міністерство внутрішніх справ офіційно наголошує на своєму нейтралітеті.

– Ми задовго до виборів вирішили, що ці вибори ми проведемо незвичайно. Національна поліція і міністерство внутрішніх справ не сприятимуть жодному з кандидатів в його виборчій агітації, – зазначив Аваков під час ефіру Свободи Слова.

За словами політолога Тараса Загороднього, слід очікувати використання силових структур для того, щоб втручатись у виборчий процес.

– В країні купа людей, які вже пройшли війну і володіють зброєю. Є спокуса їх використати на виборах.

За роки незалежності українці довели, що цінують свою демократичну свободу. Про це свідчать дві революції, перемогу на яких одержали протестувальники. В той же час, за ці роки ми бачили чимало випадків фальсифікацій – від пресловутої гречки, до складних заплутаних схем.

Цьогоріч, як і всі попередні роки, відповідальність за вибір лягатиме на плечі виборців. Чи варто нагадувати, що свій голос потрібно цінувати, а не оцінювати?

Лілія Ященко