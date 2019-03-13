После авиакатасрофы в Эфиопии Госавиаслужба решила приостановить полеты на Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX в пределах Украины.
В решении Госавиаслужбы отмечается, что этот запрет не касается некоммерческой эксплуатации Boeing 737 MAX, например, перегонных полетов.
Таким образом Украина присоединилась к решению Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), которое временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.
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Напомним, 10 марта самолет вылетел из аэропорта Аддис-Абебы, но уже спустя 6 минут пропал с радаров. На борту разбившегося воздушного судна находились 157 человек.
После этого 10 государств прекратили полеты Boeing 737 MAX по примеру Китая, который сделал это накануне.
Источник: Державіаслужба
Фото: boeing.com