Після авіакатасрофи в Ефіопії Державіаслужба вирішила призупинити польоти на Boeing 737-8 MAX і Boeing 737-9 MAX в межах України.

У рішенні Державіаслужби зазначається, що ця заборона не стосується некомерційної експлуатації Boeing 737 MAX, наприклад, перегінних польотів.

Таким чином Україна приєдналася до рішення Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), яке тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.

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Нагадаємо, 10 березня літак вилетів з аеропорту Аддіс-Абеби, але вже через 6 хвилин зник із радарів. На борту повітряного судна, що розбився, знаходилися 157 пасажирів.

Потім 10 держав припинили польоти Boeing 737 MAX за прикладом Китаю, який зробив це напередодні.

Джерело: Державіаслужба

Фото: boeing.com