Из-за катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ряд стран приостановил эксплуатацию самолета.

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

10 марта самолет вылетел из аэропорта Аддис-Абебы, но уже спустя 6 минут пропал с радаров.

На борту разбившегося воздушного судна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Украинцы этим рейсом не летели.

Это уже вторая авиакатастрофа этой модели самолета за менее чем шесть месяцев.

Последствия катастрофы для Boeing

11 марта акции Boeing на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели более чем на 11%.

Это стало самым большим падением цены акций в ходе торгов в течение дня с 11 сентября 2001 г., когда в США произошла серия терактов c использованием четырех самолетов. Тогда стоимость акций Boeing рухнула на 13%.

Также компания была вынуждена перенести презентацию новой модели самолета 777X.

Отказ ряда стран от эксплуатации самолета 737 MAX

12 марта 10 государств прекратили полеты Boeing 737 MAX по примеру Китая, который сделал это накануне.

США не приостанавливали полеты, но обратились в корпорацию с требованием обновить программное обеспечение. В Boeing пообещали сделать это в ближайшее время.

Также в корпорации заявили, что уверены в безопасности MAX, но с пониманием относятся к решению клиентов.

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Полеты самолетов приостановлены в авиакомпаниях:

Китая

Австралии

Сингапура

Эфиопии

Малайзии

Омана

КНР

Индонезии

Южной Кореи

Великобритании

Норвегии

Также стало известно о решении Австрии, Ирландии, Германии, Франции, Великобритании и Норвегии запретить Boeing 737 MAX 8 пролетать через их страны.

Напомним, в штате Айова (США) упал легкомоторный самолет Piper.