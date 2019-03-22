Москва порушує Женевську конвенцію, призначивши психекспертизу для військовополонених українських моряків.

Призначення слідчими ФСБ психекспертизи для 8 полонених українських моряків суперечить статті 17 Женевської конвенції.

Про це український омбудсмен Людмила Денісова заявила своїй російській колезі Тетяні Москальковій у своєму зверненні.

За словами Денісової, психекспертизу українцям призначено з метою їх залякати, що забороняється здійснювати міжнародним документом проти військовополонених.

– У будь-якому випадку вони повинні користуватися статусом військовополоненого до тих пір, доки компетентний трибунал не прийме іншого рішення.

Читайте: Полоненого моряка Василя Сороку прооперували в РФ – адвокат

Москва здійснює будь-які спроби психологічного тиску на 24 українських моряків, які відмовилися надати зручні показання слідчим у сфабрикованій Москвою справі, підкреслила омбудсмен.

Нагадаємо, ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки у Керченській протоці.

Фото: Людмила Денісова