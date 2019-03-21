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Факты / Происшествия

В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов

В частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию психотропов.

У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів

Задержаны трое участников наркогруппировки, которые наладили изготовление и сбыт психотропных веществ на территории Украины и за рубежом.

Во время обысков в доме нашли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью более 20 млн грн.

Этот дом использовался также как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропов, через который сбывали наркотики. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УКУ – Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

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В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов / 4 фотографии

Напомним, недавно сотрудники СБУ совместно с полицией Израиля заблокировали деятельность международной сети интернет-торговли наркотиками.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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