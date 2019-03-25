За четыре года Резниченко реализовал около 2 тыс. социальных, инфраструктурных, экологических, образовательных и энергосберегающих проектов.

Ровно четыре года назад, 25 марта 2015 года президент Петр Порошенко назначил губернатором Днепропетровской области Валентина Резниченко. Таким образом, он возглавляет облгосадминистрацию 1461 день.

По срокам пребывания на этом посту Резниченко опередил Павла Лазаренко. Бывший губернатор и премьер-министр Украины Лазаренко возглавил область еще до появления института губернаторов и пробыл 1091 день в должности представителя президента в регионе, губернатором – 97 дней (всего 1404).

Согласно отчету администрации области, подготовленному к четырехлетию работы Валентина Резниченко, за эти годы он сосредоточил свою работу на проектном менеджменте, социальном развитии, открытости власти и использованию преимуществ децентрализации власти, инициированной президентом Порошенко.

За четыре года Резниченко реализовал около 2 тыс. социальных, инфраструктурных, экологических, образовательных и энергосберегающих проектов.

Это удалось сделать за счет роста доходов бюджета области вследствие реформы децентрализации: если в 2014 году бюджет области выделял на развитие инфраструктуры 622 млн грн, то в 2018 году эти расходы достигли 8,5 млрд грн. Всего за четыре года ОГА под руководством Резниченко и областной совет вложили в инфраструктуру более 30 млрд грн.

Около 15 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в Днепропетровской области, за четыре года заработали более 120 млрд грн в системе ProZorro. Резниченко стал первым губернатором, подписавшим распоряжения о переводе в эту систему абсолютно всех закупок, включая допороговые.

Три города Днепропетровской области – Покров, Никополь и Марганец – полностью отказались от централизованного отопления газом. В области активно развивается альтернативная энергетика: построено более 1000 современных котельных. Потребление газа снижено на 23%.

В области запущены 35 солнечных электростанций, одна их них – в Никопольском районе – самая крупнейшая в Украине: 750 тысяч панелей мощностью 240 МВт.

В городах и селах Днепропетровщины отремонтировано более 500 дорог, капитально отремонтирована трасса Днепр – Запорожье, она признана одной из лучших в стране и полностью соответствует европейским стандартам. Начато строительство новой четырехполосной трассы Днепр – Решетиловка, которая соединит Днепр и Киев – впервые за все годы независимости.

В области построили с нуля и открыли в 2016-м первый за 25 лет новый детский садик. Всего за четыре года их открыто уже более 60. Все садики, которые делает Днепропетровская ОГА, энергоэффективны, имеют современное оборудование и яркий дизайн.

Также были реконструированы 20 школ и еще 30 – в процессе реконструкции прямо сейчас. Эти школы также оснащены новым оборудованием и имеют современный дизайн.

Совместно с фондом Порошенко и его главой Мариной Порошенко Резниченко в каждой школе внедряет инклюзивное образование для детей с особыми потребностями – уже более 800 таких детей обучаются по этой системе в 225 школах. Все школы безбарьерные, в них установлены пандусы и подъемники.

Были созданы 120 ресурсных комнат и медиатек, 30 инклюзивно-ресурсных центров, первый в Украине инклюзивный парк в Днепре, сотни бук-кроссингов и 8 школ робототехники.

Все реконструируемые школы получают ультра-современные стадионы с полноразмерными футбольными полями и профессиональным покрытием. Еще 30 стадионов – в процессе строительства. Также строятся спортивные комплексы и бассейны.

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За четыре года были отремонтированы или построены с нуля 36 медицинских учреждений, получивших более 400 единиц новейшего медоборудования. Вводятся в эксплуатацию 18 новых амбулаторий.

Напомним, Днепропетровская ОГА строит с нуля корпус школы с обсерваторией.