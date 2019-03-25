За чотири роки Резніченко реалізував близько 2 тис. соціальних, інфраструктурних, екологічних, освітніх та енергозберігаючих проектів.

Рівно чотири роки тому, 25 березня 2015 року президент Петро Порошенко призначив губернатором Дніпропетровської області Валентина Резніченка. Таким чином, він очолює облдержадміністрацію 1461 день.

По термінах перебування на цій посаді Резніченко випередив Павла Лазаренка. Колишній губернатор і прем’єр-міністр України Лазаренко очолив область ще до появи інституту губернаторів і пробув 1091 день на посаді представника президента в регіоні, губернатором – 97 днів (всього 1404).

Згідно зі звітом адміністрації області, підготовленим до чотириріччя роботи Валентина Резніченка, за ці роки він зосередив свою роботу на проектному менеджменті, соціальному розвитку, відкритості влади та використанню переваг децентралізації влади, ініційованої президентом Порошенком.

За чотири роки Резніченко реалізував близько 2 тис. соціальних, інфраструктурних, екологічних, освітніх та енергозберігаючих проектів.

Це вдалося зробити за рахунок зростання доходів бюджету області внаслідок реформи децентралізації: якщо у 2014 році бюджет області виділяв на розвиток інфраструктури 622 млн грн, то у 2018 році ці витрати досягли 8,5 млрд грн. Всього за чотири роки ОДА під керівництвом Резніченка та обласна рада вклали в інфраструктуру більше 30 млрд грн.

Близько 15 тисяч підприємців, зареєстрованих в Дніпропетровській області, за чотири роки заробили понад 120 млрд грн в системі ProZorro. Резніченко став першим губернатором, який підписав розпорядження про переведення в цю систему абсолютно всі закупівлі, включаючи допорогові.

Три міста Дніпропетровської області – Покров, Нікополь та Марганець – повністю відмовилися від централізованого опалення газом. В області активно розвивається альтернативна енергетика: побудовано понад 1000 сучасних котелень. Споживання газу знижено на 23%.

В області запущені 35 сонячних електростанцій, одна з них – в Нікопольському районі – найбільша в Україні: 750 тисяч панелей потужністю 240 МВт.

У містах і селах Дніпропетровщини відремонтовано понад 500 доріг, капітально відремонтована траса Дніпро – Запоріжжя, вона визнана однією з кращих в країні і повністю відповідає європейським стандартам. Розпочато будівництво нової чотирисмугової траси Дніпро – Решетилівка, яка з’єднає Дніпро і Київ – вперше за всі роки незалежності.

В області побудували з нуля і відкрили у 2016-му перший за 25 років новий дитячий садок. Всього за чотири роки їх відкрито вже більше 60. Всі садки, які робить Дніпропетровська ОДА, енергоефективні, мають сучасне обладнання і яскравий дизайн.

Також було реконструйовано 20 шкіл і ще 30 – в процесі реконструкції прямо зараз. Ці школи також оснащені новим обладнанням і мають сучасний дизайн.

Спільно з фондом Порошенка і його главою Мариною Порошенко Резніченко в кожній школі впроваджує інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами – вже понад 800 таких дітей навчаються за цією системою в 225 школах. Всі школи безбар’єрні, в них встановлені пандуси і підйомники.

Були створені 120 ресурсних кімнат і медіатек, 30 інклюзивних-ресурсних центрів, перший в Україні інклюзивний парк в Дніпрі, сотні бук-кросингів і 8 шкіл робототехніки.

Всі школи, які реконструюються, отримують ультра-сучасні стадіони з повнорозмірними футбольними полями і професійним покриттям. Ще 30 стадіонів – у процесі будівництва. Також будуються спортивні комплекси і басейни.

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За чотири роки було відремонтовано або побудовано з нуля 36 медичних установ, які отримали понад 400 одиниць новітнього медобладнання. Вводяться в експлуатацію 18 нових амбулаторій.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією.