31 березня 2019 року в Україні відбуваються чергові вибори президента. Як проголосувати на виборах, хто має право, що необхідно взяти з собою на виборчу дільницю, а також інші нюанси – в матеріалі Фактів ICTV.

31 березня в Україні відбуваються вибори 2019, на яких оберуть президента нашої країни.

Хто має право голосувати

Згідно зі статтею Конституції про вибори, право голосу мають всі громадяни України, яким вже виповнилося 18 років. Цього права позбавлені лише ті, кого суд визнав недієздатними.

Що з собою взяти

Для того, щоб проголосувати на виборах президента, потрібно з собою взяти паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство), військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Час роботи ділянки

Виборчі дільниці по всій Україні відкриються о 8.00 і працюватимуть до 20.00.

Як отримати бюлетень

Для отримання бюлетеня і подальшого голосування виборець повинен прийти на дільницю. Там члену комісії потрібно пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує вашу особу. Напроти свого прізвища потрібно розписатися про отримання бюлетеня.

Варто зазначити, що бюлетень на майбутніх виборах – найбільший за розміром за час незалежності України. Це 80-сантиметровий аркуш паперу. На нього будуть внесені імена 39 кандидатів у президенти.

До слова, раніше ЦВК показала, як виглядатиме бюлетень.

Як голосувати у кабінці

Після того, як виборець отримав бюлетень, він проходить у кабінку. Там він у бюлетені шукає кандидата у президенти, за якого хоче віддати голос і ставить навпроти його прізвища галочку. До речі, проголосувати “проти всіх” не вийде, це графа відсутня у бюлетені.

Варто зазначити, що бюлетень не можна виносити за межі виборчої дільниці. Таке порушення правил може загрожувати не просто штрафом, а кримінальною відповідальністю. Тому після заповнення бюлетеня його потрібно згорнути і кинути в урну.

Що не можна робити

У кабінці голосування не можна фотографувати ні себе, ні бюлетень. Теж саме стосується і відеозйомок. Заборонено також показувати бюлетень з вашим голосом кому-небудь.

Не можна приходити на виборчу дільницю в одязі і з предметами, аксесуарами з символікою кандидата, якого ви підтримуєте. В іншому випадку вас просто не допустять на вибори, доведеться йти додому і переодягатися.

Заборонено також заходити у кабінку для голосування з кимось. Виняток становлять люди з фізичними вадами, наприклад, з проблемами зору. Можна заходити з дитиною, якій ще не виповнилося 18 років.

Не можна проголосувати, якщо у вас не у порядку документи. Наприклад, якщо вам декілька місяців тому виповнилося 25 або 45 років і ви не змінили фотографію у паспорті.

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До речі, раніше ми публікували інструкцію від Мін’юсту, як проголосувати на виборах 2019.