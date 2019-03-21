Сегодня ЦИК представила бюллетени, которые будут использовать во время первого тура выборов президента Украины.

Центральная избирательная комиссия представила и немного рассказала о бюллетенях для голосования в первом туре выборов президента Украины.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, бюллетени имеют 10 степеней защиты, среди которых водяной знак, бумага, краска и микротекст.

Общая стоимость печати бюллетеней составила около 165,5 млн грн.

Сейчас напечатано 90% от общего количества бюллетеней. Завершить процесс печати планируют 24 марта.

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К слову, национальный экзит-пол обнародует предварительные результаты голосования в первом туре выборов президента Украины вечером 31 марта.