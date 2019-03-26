Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийских санкциях, согласно которому санкции были сняты, в частности, с Молдавского металлургического завода, расположенного в непризнанном Приднестровье, должна рассмотреть следственная комиссия Верховной Рады.

Об этом сообщает телеканал ICTV в программе Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою.

Молдавский металлургический завод контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. А само предприятие едва ли не самое большое в непризнанном Приднестровье.

По словам народного депутата Украины Леонида Емца, снимать санкции с пророссийского предприятия недопустимо.

– Наши военнопленные находятся в российских казематах, наши люди умирают от военной агрессии на востоке Украины, Крым остается оккупированным. И сделать вид, что этого не было, проехали, исключили из списка и начали с ними нормально сотрудничать, ну мы как государство не можем себе позволить. Нет, во-первых, по вопросам морали, нет, во-вторых, по дипломатии, – заявил народный депутат.

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Кроме того, Емец сообщил, что в ситуации, когда весь мир помогает сдерживать российскую агрессию с помощью санкций, снимать их самой Украине с предприятия страны-агрессора также является недопустимым шагом.

– Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет, но недопустима ситуация, при которой Украина демонстрирует, что именно мы готовы какие-то предприятия снимать с санкционного списка, будто у нас происходит какое-то улучшение в отношениях с Россией. Отнюдь, – заявил Емец.

Как сообщают журналисты, данный завод скупает в Украине дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает, продает обратно в Украину готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.

Как сообщалось ранее, по словам председателя комитета ВРУ по промышленной политике Виктора Галасюка, снятие санкций с данного завода — это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина.

Ранее Факты ICTV писали, что во вторник 19 марта на сайте президента Украины появился новый указ. Он вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны – о новых антироссийских санкциях и всевозможных экономических ограничениях для более 800 человек и почти 330 предприятий.