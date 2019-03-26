Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо нових антиросійських санкції, згідно з яким санкції було знято, зокрема, з Молдавського металургійного заводу, розташованого в невизнаному Придністров’ї, має розглянути слідча комісія Верховної Ради.

Про це повідомляє телеканал ICTV у програмі Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою.

Молдавський металургійний завод перебуває під контролем близького до Путіна олігарха Алішера Усманова. А саме підприємство є чи не найбільшим у невизнаному Придністров’ї.

За словами народного депутата України Леоніда Ємця, знімати санкції з проросійського підприємства неприпустимо.

– Наші військовополонені перебувають у російських казематах, наші люди вмирають від військової агресії на сході України, Крим досі окупований. І вдати вигляд, що цього не було, проїхали, виключили зі списку і почали з ними нормально співпрацювати, ну ми як держава не можемо собі дозволити. Ні, по-перше, з питань моралі, ні, по-друге, через дипломатію, – заявив народний депутат.

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Крім того, Ємець повідомив, що в ситуації, коли весь світ допомагає стримувати російську агресію за допомогою санкцій, знімати їх самій Україні з підприємства країни-агресора також є неприпустимим кроком.

– Весь світ на нашу вимогу санкції не просто тримає, а їх поглиблює, але неприпустима ситуація, за якої Україна демонструє, що саме ми готові якісь підприємства знімати із санкційного списку, ніби в нас відбувається якесь поліпшення у відносинах з Росією. Аж ніяк, – заявив Ємець.

Як повідомляють журналісти, вищезгаданий завод скуповує в Україні дефіцитну сировину – брухт. Переробляє, продає назад Україні готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.

Як повідомлялося раніше, за словами голови комітету ВРУ з питань промислової політики Віктора Галасюка, зняття санкцій з цього заводу – це чиста провокація проти української промисловості, проти української економіки і проти кожного громадянина.

Раніше Факти ICTV писали, что у вівторок 19 березня на сайті президента України з’явився новий указ. Він вводить в силу рішення Ради національної безпеки і оборони – про нові антиросійські санкції та усілякі економічні обмеження для понад 800 людей та майже 330 підприємств.