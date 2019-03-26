Во вторник 19 марта на сайте президента Украины появился новый указ. Он вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны – о новых антироссийских санкциях и всевозможных экономических ограничениях для более 800 человек и почти 330 предприятий.

В списке физических лиц в основном российские военные, так называемые ополченцы, воюющие на Донбассе. Также члены избирательных комиссий, которые проводили псевдовыборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Юридические лица – это куча крымских музеев, а также бизнес аннексированного полуострова и Российской Федерации.

Указ обязывает Кабинет министров, СБУ и Нацбанк контролировать, чтобы все, кто работает против Украины, были под санкциями. Но есть одно но. Новый, так называемый санкционный список подавался как расширение предприятий. Но, если внимательно с ним ознакомились – то обнаружили, что это не расширение, а наоборот – сужение списка.

В пункте 5 решения СНБО указано: внести изменения в другой указ о санкциях, который был принят 9 месяцев назад. Исключить из него трех человек и восемь предприятий. Кто же эти счастливчики, лишившиеся санкций? Позиция 59. Иосиф Кобзон – здесь все понятно. Дальше интереснее. Позиция 437. Копылов Анатолий Астанович. Заместитель мэра Горловки, который сотрудничал с террористами. В 2015 его задержала СБУ. Но впоследствии отпустила.

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Еще более интересный список юридических компаний. Под номером 721 значится Молдавский металлургический завод. Это едва ли не самое большое предприятие пророссийского Приднестровья. Завод контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. Они поставляют металл, в том числе и для оборонного комплекса России. То есть на оружие. И вот с такого завода Украина снимает санкции. В то время, как просит мир их усиливать.

Молдавской завод имеет к Украине давний интерес. Здесь он скупает дефицитное сырье – металлолом. Перерабатывает и нам же продает уже готовую продукцию. Лишая работы украинские заводы.

Интересно, что часть других компаний, с которых сняты санкции, тоже связаны с металлоломом. К примеру, ООО Гуд дрилл – малоизвестная киевская компания. По данным издания ЛІГА.net эта структура занимается незаконным вывозом из ОРДЛО металлолома и различного оборудования для добычи газа. А на оккупированные территории завозит химическую продукцию. Это следует из данных Федеральной таможенной службы.

Другие предприятия, исключенные из списка санкций, имеют признаки схемных прокладок. 5 из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону, одно – в Симферополе, одно – в Московской области. На чем базируется решение снять с них санкции – загадка. Станет ли это дело новым скандалом, связанным с бизнесом на войне? Несмотря на резонанс вокруг Укроборонпрома и громкие разоблачения, Украина снова наступает на грабли.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Канада расширила список санкций против РФ.