PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Заместителем секретаря СНБО назначили Сергея Кривоноса

Сергей Кривонос недавно был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенка, сейчас его назначили заместителем секретаря СНБО вместо Олега Гладковского.

Заместителем секретаря СНБО назначили Сергея Кривоноса

На президентские выборы 2019 кандидатуру Кривоноса выдвинула партия Воины АТО, но 6 марта военный заявил об отказе от участия в президентских выборах.

До этого Кривонос работал первым заместителем Командующего Сил специальных операций ВС, но в сроки президентской кампании взял отпуск.

Кривонос возглавит комиссию по вопросам оборонннои промышленности и военно-технического сотрудничества. Президент подчеркнул, что Сергей Кривонос займется вопросом перевооружение ВСУ и других военных формирований. Также секретарь будет работать над вопросом сотрудничества Украины с НАТО.

Читайте: Скандал с хищениями в защитники: все, что нужно знать

Ранее на посту заместителя секретаря СНБО и главы межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля был Олег Гладковский, который фигурирует в расследовании относительно хищения в оборонном комплексе, но 4 марта Порошенко подписал указ об его увольнении.

Напомним, сын первого заместителя секретаря СНБО Игор Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ГПУ расследует только одно производство по Укроборонпрому
НАБУ провело обыски у фигурантов дела о расхищении в оборонке
Укроборонпром подтвердил российское происхождение высотомеров для Ан-26
Сын Гладковского подал в суд на Бигуса
Сын Гладковского ответил на обвинения в коррупции пародией на расследование
Укроборонпром закупил у РФ комплектующие для военных самолетов дороже в 7 раз
Президент созывает СНБО по реформированию Укроборонпрома
Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка