Сергей Кривонос недавно был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенка, сейчас его назначили заместителем секретаря СНБО вместо Олега Гладковского.

На президентские выборы 2019 кандидатуру Кривоноса выдвинула партия Воины АТО, но 6 марта военный заявил об отказе от участия в президентских выборах.

До этого Кривонос работал первым заместителем Командующего Сил специальных операций ВС, но в сроки президентской кампании взял отпуск.

Кривонос возглавит комиссию по вопросам оборонннои промышленности и военно-технического сотрудничества. Президент подчеркнул, что Сергей Кривонос займется вопросом перевооружение ВСУ и других военных формирований. Также секретарь будет работать над вопросом сотрудничества Украины с НАТО.

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Ранее на посту заместителя секретаря СНБО и главы межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля был Олег Гладковский, который фигурирует в расследовании относительно хищения в оборонном комплексе, но 4 марта Порошенко подписал указ об его увольнении.

Напомним, сын первого заместителя секретаря СНБО Игор Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.