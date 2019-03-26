Замглавы фракции партии Батькивщина обнаружил, что список санкций сократили.

После тщательного изучения обновленного санкционного списка, введенного президентским указом 18 марта 2019 года, выяснилось, что он был не расширен, а сокращен. Об этом сообщил замглавы фракции партии Батькивщина Сергей Соболев.

– Новый санкционный список подавался как расширенный, но оказалось, что список сужен. И меня не удивляет, что из списка выпало предприятие из Приднестровья. Логика последних санкционных решений абсолютно непонятна. В условиях откровенно агрессивных действий Российской Федерации мы должны наблюдать расширение списка, а не манипуляции с компаниями, которые то попадают в него, то исключаются, – заявил нардеп.

18 марта 2019 года президент Украины подписал указ О применении, отмене и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничивающим мерам (санкциям). Указом исключен из санкционного списка Молдавский металлургический завод (непризнанная ПМР).

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Кроме того, санкции сняты с компаний Гууд Дрил (г. Ростов-на-Дону, РФ), Ремс-Эксим (г. Шахты Ростовской области, РФ), Русвнешторг (г. Пушкино Московской области, РФ), Прохлада-3М (г. Симферополь, Украина), Майбел ( г. Ростов-на-Дону, РФ), Астон (г. Ростов-на-Дону, РФ), ПКФ Порт Корвет (г. Ростов-на-Дону, РФ).

Напомним, Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России.