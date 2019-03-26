Голова фракції партії Батьківщина виявив, що список санкцій скоротили.

Після ретельного вивчення оновленого списку санкцій, введеного президентським указом 18 березня 2019 року, з’ясувалося, що він був не розширений, а скорочений. Про це повідомив заступник голови фракції партії Батьківщина Сергій Соболєв.

– Новий список санкцій подавався як розширений, але виявилося, що список звужений. І мене не дивує, що зі списку випало підприємство з Придністров’я. Логіка останніх санкційних рішень абсолютно незрозуміла. В умовах відверто агресивних дій Російської Федерації ми повинні спостерігати розширення списку, а не маніпуляції з компаніями, які то потрапляють в нього, то зникають, – заявив нардеп.

18 березня 2019 року президент України підписав указ Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних і іншим обмежуючих заходів (санкцій). Указом виключений з списку санкцій Молдавський металургійний завод (невизнана ПМР).

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Крім того, санкції зняті з компаній Гууд Леонова (м. Ростов-на-Дону, РФ), Ремс-Ексім (м. Шахти Ростовської області, РФ), Русвнешторг (м. Пушкіно Московської області, РФ), Прохолода-3М (м. Сімферополь, Україна), Майбел (м. Ростов-на-Дону, РФ), Астон (м. Ростов-на-Дону, РФ), ПКФ Порт Корвет (м. Ростов-на-Дону, РФ).

Нагадаємо, Порошенко ввів в дію додаткові санкції проти Росії.