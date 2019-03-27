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Выборы 2019: Россия готовит фейковые результаты экзит-полов

Россия может вмешиваться в выборы в Украине, используя фейковые результаты экзит-полов.

Выборы 2019: Россия готовит фейковые результаты экзит-полов

Служба внешней разведки прогнозирует, что Россия с целью дестабилизации ситуации во время выборов президента Украины, может использовать фейковые данные экзит-полов.

Предполагается, что фальсифицированные цифры будут обнародованы вечером 31 марта с целью создания оснований для объявления Кремлем заявления о якобы нелегитимности выборов президента Украины.

Российские спецслужбы также планируют активизацию троллей и ботов в социальных сетях. Основные усилия будут направлены через влияние на электоральные позиции целевых групп по возрасту, полу, географическиму положению и социальному статусу.

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Кроме того, спецслужбы РФ планируют блокировать государственные и частные интернет-ресурсы с последующим установлением контроля над местными СМИ.

Как сообщили в Службе разведки, возможно использование структур этнических украинцев в приграничных с Россией областях для формирования влияния на общественное мнение. Также будут привлекать представителей и сторонников УПЦ МП.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в связи с предстоящими президентскими выборами Нацполиция отправляет дополнительные силы в регионы.

Источник: Служба внешней разведки

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