СБУ протягом 2019 року фіксує потужну активізацію спецслужб Росії.

Напередодні виборів президента України СБУ фіксує підвищену активність російських спецслужб в інформаційному просторі України.

Росія намагається вплинути на електоральні настрої українців, використовуючи маніпуляції в інтернеті загалом та в соціальних мережах зокрема.

Так, впродовж січня-березня 2019 року вдалося припинити протиправну діяльність агентурної мережі інтернет-агітаторів, до складу якої входили жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Вони за вказівкою своїх російських кураторів через соціальні мережі Facebook, ВКонтакте та Twitter поширювали матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації напередодні проведення виборів.

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Як повідомляє СБУ, за перший квартал 2019 року вдалося задокументувати 17 фактів втручання російських спецслужб у виборчі процеси в країні через проплачене поширення фейкової інформації.

Правоохоронці також встановили, що для протиправної діяльності кураторами з РФ використовувались понад 50 груп у соціальних мережах з аудиторією понад 1,5 млн користувачів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія готує фейкові результати екзит-полів напередодні виборів.