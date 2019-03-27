Александр Вилкул добился отмены Верховным Судом постановления ЦИК о распределении между кандидатами должностей в участковых комиссиях.

Верховный Суд отменил постановление ЦИК, которое нарушало равномерное распределение между кандидатами должностей в участковых комиссиях в Коростене Житомирской области.

Кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул из своей общей квоты в 59 руководящих должностей получил лишь 1 должность в участковых комиссиях Коростеня, где у Вилкула наиболее сильные электоральные позиции. При этом кандидату Бойко предоставили 14 должностей, Порошенко – 10.

Рассматривая жалобу Александра Вилкула, ЦИК никаких нарушений закона о выборах традиционно не заметила. Однако Верховный Суд с доводами апелляционной жалобы Вилкула согласился.

– На конкретном примере мы видим попытки манипуляций при формировании участковых комиссий в пользу кандидатов от действующей власти. И мы будем не только фиксировать все нарушения, но и бороться за каждый голос, отданный за реальную оппозицию, – отметил Александр Вилкул.

Адвокат Светлана Байдан – представитель Александра Вилкула в этом процессе прокомментировала решение Верховного Суда.

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– Это решение Верховного Суда стало очередной победой команды Вилкула в борьбе против огромного количества нарушений закона на этих выборах. Мы рады видеть, что еще остались судьи, которые не согласны рисковать своим именем и репутацией, покрывая произвол власти и подконтрольной ей ЦИК на этих выборах. Сегодняшнее решение дает пусть и слабую, но все же надежду на то, что планам власти сфальсифицировать выборы президента 2019 года сбыться не суждено. Команда Вилкула готова отстаивать каждый голос украинских избирателей, готова надежно защитить результат голосования от любых манипуляций власти и действующих в ее интересах членов избирательных комиссий. Теперь ЦИК, если все же решит обратить внимание на закон о выборах президента, лишена возможности, повторно рассматривая нашу жалобу, еще раз отказать в ее удовлетворении. Мы надеемся, что украденные у Александра Вилкула руководящие должности в участковых комиссиях города Коростень будут ему возвращены в самые ближайшие дни, – заявила Байдан.

Постанова Верховного суду

Напомним, Александр Вилкул встретился с предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим Онуфрием.