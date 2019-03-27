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Вілкул домігся скасування незаконного рішення ЦВК у Верховному Суді (ДОКУМЕНТ)

Олександр Вілкул домігся скасування Верховним Судом постанови ЦВК про розподіл між кандидатами посад в дільничих комісіях.

Вілкул домігся скасування незаконного рішення ЦВК у Верховному Суді (ДОКУМЕНТ)

Верховний Суд скасував постанову ЦВК, яка порушувала рівномірний розподіл між кандидатами посад в дільничних комісіях в Коростені Житомирської області.

Кандидат в президенти від Опозиційного блоку Олександр Вілкул зі своєї загальної квоти в 59 керівних посад отримав лише 1 посаду в дільничних комісіях Коростеня, де у Вілкула найбільш сильні електоральні позиції. При цьому кандидату Бойку надали 14 посад, Порошенку – 10.

Розглядаючи скаргу Олександра Вілкула, ЦВК ніяких порушень закону про вибори традиційно не помітила. Однак Верховний Суд з доводами апеляційної скарги Вілкула погодився.

– На конкретному прикладі ми бачимо спроби маніпуляцій при формуванні дільничних комісій на користь кандидатів від діючої влади. І ми будемо не тільки фіксувати всі порушення, а й боротися за кожен голос, відданий за реальну опозицію, – зазначив Олександр Вілкул.

Адвокат Світлана Байдан – представник Олександра Вілкула в цьому процесі прокоментувала рішення Верховного Суду.

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– Це рішення Верховного Суду стало черговою перемогою команди Вілкула в боротьбі проти величезної кількості порушень закону на цих виборах. Ми раді бачити, що ще залишилися судді, які не згодні ризикувати своїм ім’ям і репутацією, покриваючи свавілля влади і підконтрольної їй ЦВК на цих виборах.

Сьогоднішнє рішення дає нехай і слабку, але все ж надію на те, що планам влади сфальсифікувати вибори президента 2019 року збутися не судилося.

Команда Вілкула готова відстоювати кожен голос українських виборців, готова надійно захистити результат голосування від будь-яких маніпуляцій влади і діючих в її інтересах членів виборчих комісій.

Тепер ЦВК, якщо все ж вирішить звернути увагу на закон про вибори президента, позбавлена ​​можливості, повторно розглядаючи нашу скаргу, ще раз відмовити в її задоволенні.

Ми сподіваємося, що вкрадені у Олександра Вілкула керівні посади в дільничних комісіях міста Коростень будуть йому повернуті в найближчі дні, – заявила Байдан.

Постанова Верховного суду

Нагадаємо, Олександр Вілкул зустрівся з предстоятелем Української православної церкви Блаженнішим Онуфрієм.

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