31 марта состоится первый тур выборов президента Украины. Факты ICTV расскажут, как найти себя в списках избирателей.

Есть несколько способов для того, чтобы проверить наличие своего имени в списках избирателей.

Вы можете обратиться в участковую избирательную комиссию по месту жительства, чтобы узнать интересующую вас информацию.

При обращении в отделение Государственного реестра избирателей вам также помогут найти себя в списках избирателей, однако для этого придется взять с собой паспорт.

Найти себя в списках избирателей можно и онлайн, посетив сайт Государственного реестра избирателей. В разделе Проверка включения вам предложат ввести личные данные, после анализа которых система покажет, есть ли ваше имя в списках и на какой участок для голосования нужно прийти.

Читайте: Выборы президента Украины 2019 – кандидаты

Если вас нет в списках избирателей, то тут уж ничего не поделаешь – к голосованию в первом туре вас не допустят. Заявление на внесение в списки избирателей нужно было написать не позднее, чем за пять дней до даты выборов.

Во втором туре вы сможете внести себя в список избирателей с помощью заявления, однако также не позднее, чем за пять дней до проведения выборов.

Если же вы нашли себя в списках, но видите ошибку, то до 29 марта необходимо обратиться в админ суд с соответствующим иском.

К слову, президент Петр Порошенко рассказал о своем плане в случае поражения на выборах.