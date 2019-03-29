У СБУ есть представления касательно журналистов в Верховной Раде, которые сотрудничают со спецслужбами России.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что в части представлений СБУ есть информация о том, как аккредитованные в Верховной Раде журналисты сотрудничают со спецслужбами РФ.

По словам Сюмар, эти журналисты пытаются спровоцировать определенные ситуации в парламенте, после чего снимают их на видео и передают вырезанные фрагменты российским телеканалам.

Она считает, что в Верховной Раде слишком много аккредитованных журналистов.

– 4 тыс. аккредитованных журналистов в Верховной Раде… Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента, – сказала Сюмар.

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К слову, сотрудникам СБУ удалось прекратить деятельность российских экстремистов на территории Украины.