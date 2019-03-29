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Факти / Україна

Сюмар: в Раді є журналісти, які працюють на РФ

У СБУ є подання щодо журналістів у Верховній Раді, які співпрацюють зі спецслужбами Росії.

Верховна Рада

Глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що в частині подань СБУ є інформація про те, як акредитовані у Верховній Раді журналісти співпрацюють зі спецслужбами РФ.

За словами Сюмар, ці журналісти намагаються спровокувати певні ситуації в парламенті, після чого знімають їх на відео і передають вирізані фрагменти російським телеканалам.

Вона вважає, що у Верховній Раді занадто багато акредитованих журналістів.

– 4 тис. акредитованих журналістів у Верховній Раді… Велика частина цих людей займається там невідомо чим, але не висвітленням діяльності парламенту, – сказала Сюмар.

Читайте: Російські спецслужби активізувалися напередодні виборів – СБУ

До слова, співробітникам СБУ вдалося припинити діяльність російських екстремістів на території України.

Джерело: Укрінформ

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